Події

11:58 09.08.2023

Ворог хоче прорвати оборону українських військ і вийти безпосередньо на Куп'янськ - Маляр

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Ворог хоче прорвати оборону українських військ і вийти безпосередньо на Куп'янськ - Маляр

Станом на сьогодні основним напрямком наступу ворога залишається куп'янський напрямок, росіяни хочуть прорвати оборону українських військ і вийти безпосередньо на Куп'янськ, заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"Тут ворог сформував наступальне угруповання і намагається рухатися вперед, втім безуспішно. Оперативна ситуація складна, але контрольована. Сили оборони України мужньо стримують наступ ворога. Противник уже кілька днів веде безуспішні наступальні дії в районі Синьківки Харківської області. Мета ворога на куп'янському напрямку - прорвати оборону наших військ і вийти безпосередньо в Куп'янськ", - написала вона в телеграм-каналі.

Маляр наголосила, що інтенсивність бойових дій і ворожих обстрілів висока, і щодо деяких позицій буває по кілька змін положення за день.

Також у Міноборони України зазначили, що командири і командування східного угруповання військ оперативно ухвалили на місці всі необхідні рішення для підсилення стійкості.

За інформацією Маляр, на бахмутському напрямку українські сили продовжують наступальні дії на південному фланзі навколо Бахмута, закріплюються на досягнутих рубежах.

"Ворог постійними штурмами робить спроби відновити втрачене положення на околицях Кліщіївки та в районі Зайцевого", - повідомила вона.

 

Теги: #міноборони #маляр

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