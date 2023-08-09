Зеленський підписав закон про спрощення управління багатоквартирними будинками

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що спрощує управління багатоквартирними будинками в частині використання електронних інструментів та електронного цифрового підпису.

Як зазначено в картці відповідного законопроєкту №7029, розміщеній на сайті Верховної Ради, документ повернуто до парламенту з підписом глави держави 9 серпня.

Цей закон дасть змогу прискорити процедуру скликання зборів співвласників багатоквартирних будинків та ухвалення важливих рішень, що стосуються, зокрема, відновлення.

Серед нововведень, передбачених документом, з'явилися можливості направлення електронних повідомлень про проведення зборів за згодою співвласників, проведення зборів повністю або частково в режимі відеоконференції, онлайн-голосування за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Крім того, знижується поріг голосів для ухвалення рішень щодо управління будинком, за винятком питань від'єднання від мереж централізованого надання послуг.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7029 у другому читанні та в цілому 14 липня.