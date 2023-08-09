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11:36 09.08.2023

Звільнення з-під варти митрополита Павла не вплине на розгляд його справи в суді - СБУ

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Звільнення з-під варти митрополита Павла не вплине на розгляд його справи в суді - СБУ

Внесення 33,3 млн грн застави та звільнення з-під варти настоятеля Києво-Печерської лаври Української православної церкви (Московського патріархату) Павла (Петра Лебедя) не означає звільнення його від кримінальної відповідальності, на нього покладено низку обов'язків, зокрема носіння електронного браслета, наголошують у СБУ.

У коментарі пресслужби СБУ в телеграм-каналі в середу зазначено, що звільнення підозрюваного під заставу жодним чином не вплине на справедливий розгляд справи митрополита Павла в суді.

"Звільнення з-під варти колишнього намісника Києво-Печерської лаври через внесення відповідної застави не означає його звільнення від кримінальної відповідальності. Мова йде виключно про вид запобіжного заходу, оскільки інкриміновані митрополиту Павлу статті ККУ не передбачають безальтернативного тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

В українській спецслужбі зазначають, що рішенням суду на митрополита покладено низку обов'язків: носити електронний засіб контролю, не залишати с. Вороньків Бориспільського району Київської області без повідомлення про це слідчого (за винятком невідкладних випадків, пов'язаних із небезпекою для життя та здоров'я); за першою вимогою прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді в цьому кримінальному провадженні; утримуватися від спілкування з потерпілими та свідками.

У СБУ нагадують, що наразі розслідування у кримінальному провадженні щодо митрополита завершено, а його адвокати ознайомлюються з матеріалами справи. Після цього обвинувальний акт буде скеровано до суду.

Раніше слідчі СБУ повідомили митрополиту про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань), ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України).

За інформацією української спецслужби, від початку повномасштабної агресії РФ проти України за матеріалами СБУ розслідують 65 кримінальних проваджень щодо священнослужителів, зокрема й архієреїв УПЦ (МП). Наразі суд уже виніс 15 обвинувальних вироків. Також припинено громадянство України 19 священнослужителям УПЦ (МП), які мають російські паспорти. Крім того, заборонено в'їзд в Україну понад 250 клірикам РПЦ, зокрема й трьом священнослужителям УПЦ (МП), яким скасовано громадянство України.

 

Теги: #сбу #упц_мп #павло

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