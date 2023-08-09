Події

07:40 09.08.2023

Блінкен обговорив із главою МЗС Болгарії допомогу Україні

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Блінкен обговорив із главою МЗС Болгарії допомогу Україні

Державний секретар США Ентоні Блінкен обговорив із главою міністерства закордонних справ Болгарії Марією Габріел необхідність продовження допомоги в гарантуванні безпеки України, повідомляє Державний департамент.

"Держсекретар Блінкен і міністр закордонних справ Габріел обговорили необхідність продовження допомоги в гарантуванні безпеки України з боку союзників і партнерів", - ідеться в повідомленні.

Також сторони обговорили тривалі зусилля з диверсифікації джерел енергії в бік більш чистих і безпечних поставок і технологій.

Водночас Блінкен і глава МЗС Болгарії наголосили на важливості розширення ЄС для забезпечення стабільності та процвітання в регіоні.

Крім того, держсекретар США привітав Габріел із призначенням.

 

 

 

Теги: #сша #допомога #болгарія

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