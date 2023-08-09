Число жертв російської ракетної атаки Покровська збільшилося до 9 осіб

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні у вівторок заявив, що кількість загиблих внаслідок російської ракетної атаки Покровська (Донецька обл.) напередодні у понеділок збільшилась до 9 осіб.

Він зазначив, що серед поранених є двоє дітей, одна з них – у тяжкому стані.

"Його звати Микита, лише 11 років дитині, учень 6-го класу школи. Бажаю якнайшвидшого одужання всім, хто постраждав від цієї чергової російської підлості", - заявив президент.

Зеленський також зазначив, що другий удар стався, коли розпочалася рятувальна операція.

"Таке свідоме рішення терористів - завдати найбільшого болю, найбільшої шкоди. І за це буде максимальна відповідальність Росії - як би не розвивалися події, але вироки проти терористів мають бути", - наголосив президент.

Як повідомлялося, у вівторок увечері аварійно-рятувальні роботи в п'ятиповерховому житловому будинку Покровська, пошкодженому внаслідок російського ракетного удару в понеділок увечері, завершено, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, зафіксовано 88 постраждалих.

Росіяни вдарили по Покровську ввечері в понеділок, здійснили два удари "Іскандерами" - о 19:15 та 19:52.