РФ знову вивела ракетоносій на бойове чергування у Чорному морі

РФ знову вивела на бойове чергування у Чорному морі свій ракетоносій, який, ймовірно, може бути споряджений 4 "Калібармі", повідомляє Оперативне командування "Південь".

"На бойове чергування в Чорному морі знову виведено ворожий ракетоносій. Підводний човен проекту "Варшав'янка" може бути споряджений 4 ракетами типу "Калібр", - йдеться в повідомленні.

У ОК "Південь" зазначили, що українські сили протиповітряної оборони перебувають у постійній готовності. При цьому рекомендують дотримуватись правил реагування сигналів повітряної тривоги.