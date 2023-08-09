Події

00:12 09.08.2023

РФ знову вивела ракетоносій на бойове чергування у Чорному морі

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РФ знову вивела на бойове чергування у Чорному морі свій ракетоносій, який, ймовірно, може бути споряджений 4 "Калібармі", повідомляє Оперативне командування "Південь".

"На бойове чергування в Чорному морі знову виведено ворожий ракетоносій. Підводний човен проекту "Варшав'янка" може бути споряджений 4 ракетами типу "Калібр", - йдеться в повідомленні.

У ОК "Південь" зазначили, що українські сили протиповітряної оборони перебувають у постійній готовності. При цьому рекомендують дотримуватись правил реагування сигналів повітряної тривоги. 

Теги: #рф #море #україна #ракетоносій

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