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21:50 08.08.2023

США незабаром оголосять новий пакет військової допомоги Україні

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США незабаром оголосять новий пакет військової допомоги Україні

США на тижні анонсують передання Україні нового озброєння в рамках чергового пакета військової допомоги, повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

"Ми продовжуємо постачати Україні артилерію і цілу низку озброєнь. Наприкінці цього тижня буде зроблено інші анонси про додаткову допомогу, яку ми плануємо надати Україні", - сказав Міллер під час брифінгу.

Він також додав, що США розглядають можливу передачу Україні нових ракет або оборонних систем, але анонсів поки що немає.

Однак Міллер не став відповідати на питання щодо передання Україні далекобійних ракет ATACMS.

Як повідомлялося, США планують уже у вівторок оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на $200 млн, повідомило Reuters із посиланням на двох американських чиновників.

 

 

 

Теги: #сша #військова_допомога

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