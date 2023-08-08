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19:15 08.08.2023

Влада Черкаської області рекомендувала хасидам утриматися від приїзду в Умань на єврейський Новий рік

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Влада Черкаської області рекомендувала хасидам утриматися від приїзду в Умань на єврейський Новий рік

Черкаська обласна військова адміністрація напередодні Рош га-Шана рекомендує хасидам утриматися від відвідування Умані, але вживає заходів для посилення заходів безпеки, повідомляє голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Через місяць - Рош га-Шана. Ми рекомендуємо паломникам максимально утриматися від відвідування Умані з огляду на війну, регулярні масовані обстріли нашої країни та можливі провокації з боку Росії", - ідеться в повідомленні голови ОВА в телеграм-каналі у вівторок.

Водночас, як зазначає Табурець, частина вірян, як і торік, усе ж таки наважиться приїхати, тому влада вживає необхідних заходів для посилення заходів безпеки гостей і місцевих жителів. "Сьогодні з цього питання провели засідання спецкомісії за участю заступника Надзвичайного і Повноважного Посла Держави Ізраїль в Україні пані Лірон Фінкельштейн", - повідомив Табурець.

"Насамперед координуємо роботу щодо заходів безпеки. Вони, як і минулого року, будуть посилені. ...опрацьовуємо інші напрями, маючи досвід попередніх святкувань. Йдеться про надання меддопомоги, функціонування закладів громадського харчування, роботу комунальників, протиепідемічні заходи тощо. Ключовий пріоритет незмінний - безпека місцевих жителів і прибулих", - написав Табурець.

Рош га-Шана - єврейський Новий рік, який святкують два дні поспіль на молодик осіннього місяця тишрей за єврейським календарем. Із цього дня починається відлік днів нового єврейського року.

 

 

 

Теги: #хасиди #рекомендація #черкаська

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