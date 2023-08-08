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17:13 08.08.2023

Тезу про війну НАТО та РФ на території України вигадано в Росії - Зеленський

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Тезу про війну НАТО та РФ на території України вигадано в Росії - Зеленський

Тезу про те, що Росія воює з НАТО на території України, придумали в Росії, щоб пояснити своїм же громадянам невдачі на фронті, сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю латиноамериканським ЗМІ, оприлюдненому у вівторок.

"Вона (Росія - ІФ-У) не може у своїй голові уявити, як так: велика армія, і їй протистоїть Україна. І щоб хоч якось заспокоїти своє суспільство і хоч якось виправдати їхні непереможні потуги на полі бою, вони придумали собі образ цього звіра", - сказав Зеленський.

"Нам не потрібні ніякі бази. Я вам скажу навпаки. НАТО, я впевнений, країни НАТО, як і Балтійські держави, були б дуже раді, якби українські воїни були б розміщені на їхніх територіях і охороняли б їхні кордони. Тому що всі розуміють, що у нас сильна армія і дуже багато військових, нам не потрібні ніякі бази, у нас немає ніяких баз Сполучених Штатів Америки, ні інших партнерів", - сказав він.

Зеленський наголосив, що "там, де НАТО, немає війни. Ми до цього саме так ставимося... Країни вступили в НАТО, через те, що всі бояться, що Радянський Союз... повернеться назад".

За його словами, "Росія повинна бути вдячна, якщо Україна буде в НАТО. Тому що це безпека для Росії, гарантія, що Україна ніколи в майбутньому не прийде на їхню територію. Тому що країни НАТО не приходять на території інших держав, не приходять на території Росії".

Зеленський назвав нинішню війну "колонізаторською війною Росії на території України".

Теги: #рф #нато #україна #війна

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