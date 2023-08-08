Через кордон із РФ і Білоруссю в Україну повернулися приблизно 18 тис. українських громадян

Від початку повномасштабного вторгнення через кордон із РФ і Білоруссю в Україну повернулися приблизно 18 тис. українських громадян, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України через кордон із Росією та Білоруссю додому вже повернулися близько 18 тис. наших громадян. Усім, хто прибуває до українського кордону, військовослужбовці Держприкордонслужби забезпечують доступ на територію України, навіть якщо вони не мають достатньо документів, визначених законодавством для перетину кордону", - сказав Демченко в ефірі національного телемарафону у вівторок.

У відомстві наголосили, що жоден громадянин України не може бути обмежений у праві повернутися додому.

"Це стосується виключно громадян України, які повертаються додому. Інших процедур оформлення щодо виїзду за кордон України або щодо інших громадян, зокрема іноземців, ця норма не стосується", - зазначив Демченко.

Речник наголосив, що всі пункти пропуску на кордоні з РФ та Білоруссю закриті за рішенням уряду, однак Україна та прикордонники роблять усе можливе для повернення на батьківщину українців, які були змушені виїхати через війну на територію Росії.

У Держприкордонслужбі додали, що один із напрямків, де фіксується, що українці можуть повернутися додому, - Сумська область, а також на кордоні з Білоруссю у Волинській області.

Раніше на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомили, що пункт пропуску Колотилівка (Бєлгородська область, РФ) - Покровка (Сумська область, Україна) відновив свою роботу 5 серпня, і українці, які евакуюються з тимчасово окупованих територій, можуть повернутися на підконтрольну територію України через РФ.

"На українському кордоні діє волонтерський гуманітарний центр, де всі українці можуть отримати безоплатну психологічну, юридичну та гуманітарну допомогу, а також переночувати і дістатися до Сум або інших міст України", - зазначено в повідомленні.

На вокзалі "Укрпошта" виплачує кожному громадянину після прибуття 3 тис. грн для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тис. грн для всіх інших осіб.

Охочі евакуюватися із Сумської області можуть скористатися спеціальним евакуаційним поїздом Суми-Київ (відправлення о 6:47 і прибуття об 11:41). Охочі розміститися в Київській області зможуть оселитися в модульному містечку у Вишгородському районі.