Події

15:40 08.08.2023

На мелітопольському та бердянському напрямках є просування українських сил

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На мелітопольському та бердянському напрямках є просування українських сил

Заступник командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" зі стратегічних комунікацій Сергій Кузьмін повідомив про просування вперед українських воїнів на мелітопольському та бердянському напрямках.

"На сьогодні наші війська на Мелітопольському напрямку продовжують наступальні дії в районі населеного пункту Роботине. Там тривають дії зі знищення ворога. Також там є деякі просування сотнями метрів на цьому напрямку. Також тривають наступальні дії і на Бердянському напрямку. Там також є просування, наші Сили оборони йдуть уперед, ми знищуємо ворога", - сказав Кузьмін в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Водночас він наголосив на високому рівні мінування полів, а також на дуже великій кількості інженерних загороджень, які мають долати Сили оборони України.

Кузьмін зазначив, що українські сили вже зайшли на першу лінію окупантів.

"Вона (лінія - ІФ-У) дуже складна, але наші військові продавлюють її, ми рухаємося вперед. Цей рух сповільнений мінними загородженнями і нестачею в нас авіації", - сказав він.

За інформацією ЗС України, за сьогоднішню добу росіяни застосували свою авіацію 13 разів на цьому напрямку.

Щодо складу ворожих сил на таврійському напрямку, Кузьмін зазначив, що є і підрозділи "Шторм", і "Шторм-Z", а також морська піхота, десантники, спецназ.

"Змінюється їхня кількість, їхня якість. Стає більше підготовлених. Вони залучають резерви вже другої лінії. Так, стало більше підрозділу морської піхоти, десантних підрозділів. працюють окремі групи спецпризначенців", - пояснив Кузьмін.

 

Теги: #зсу #просування #напрямки

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