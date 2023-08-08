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14:17 08.08.2023

Тарнавський: Є успіхи на таврійському напрямку, за добу втрати ворога вбитими, пораненими і полоненими - 256 осіб

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Тарнавський: Є успіхи на таврійському напрямку, за добу втрати ворога вбитими, пораненими і полоненими - 256 осіб

На таврійському напрямку є успіхи українських сил, за добу втрати ворога становлять 256 осіб, також знищено 18 одиниць військової техніки росіян, повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Артилерійські підрозділи Сил оборони за добу виконали 1508 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими і полоненими становлять 256 осіб (загиблі - 94, поранені - 162)", - написав він у телеграм-каналі.

За інформацією Тарнавського, за добу також знищено 18 одиниць військової техніки противника.

Зокрема, три ББМ, вісім артилерійських систем і мінометів, один гелікоптер Ка-52 "Алігатор", один БПЛА, чотири одиниці автомобільної техніки та одну радіолокаційну станцію "Ястреб АВ".

Також було знищено вісім складів боєприпасів ворога.

Теги: #втрати #ворог #таврійський_напрямок

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