Події

12:24 08.08.2023

СБУ затримала жителя Херсона, який працював на окупантів у місцевій в'язниці та катував українців

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Служба безпеки України затримала в Херсоні ще одного колаборанта, який допомагав окупантам проводити масові репресії проти місцевих жителів під час окупації міста, інформують в СБУ.

"Зловмисником є мешканець обласного центру, який після захоплення регіону добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками. Він підписав "присягу громадянина РФ", і його призначили "молодшим інспектором" у місцевій в'язниці під назвою "ізолятор №1", - ідеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією СБУ, на цій посаді він конвоював викрадених українців до камер окупаційної в'язниці, де брав участь у катуванні потерпілих.

"Встановлено, що зловмисник бив українських бранців, забирав у них особисті речі й тривалий час залишав без їжі та води. Під час фізичного насильства над потерпілими колаборант неодноразово погрожував їм убивством", - наголошується в повідомленні.

Після звільнення Херсона зловмисник намагався "залягти на дно", але співробітники СБУ встановили його місцезнаходження та затримали.

Під час обшуку в помешканні фігуранта виявлено окупаційну "перепустку", яка давала йому змогу безперешкодно проїжджати через російські блокпости, "виписку з наказу" про призначення на "посаду" в лавах загарбницького органу, "довідку" про зарахування в адміністрацію російської катівні, підписану фігурантом "присягу" на вірність країні-агресору та заяву на отримання громадянства РФ.

На підставі зібраних доказів жителю Херсона повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Стабілізаційні заходи здійснювали співробітники СБУ в Херсонській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

 

Теги: #сбу #колаборант

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