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12:06 08.08.2023

Влада Литви: EUR103 млн заморожені на рахунках у Литві через санкції проти РФ і Білорусі

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Влада Литви: EUR103 млн заморожені на рахунках у Литві через санкції проти РФ і Білорусі

Кошти на рахунках обсягом понад EUR103 млн заморожені в Литві через санкції щодо Росії та Білорусії, повідомила Служба розслідування фінансових злочинів Литви, яка контролює виконання санкцій у країні.

За даними відомства, оприлюдненими на його сайті, санкції застосовано до 16 юридичних і фізичних осіб: дев'яти компаній із Росії та шести юросіб і однієї фізичної особи з Білорусі.

Загальна сума коштів, заморожених на рахунках російських компаній, становить понад EUR69,51 млн і $810 тис. На рахунках білоруських компаній і фізичних осіб заморожено кошти на загальну суму EUR23,71 млн і $7,68 млн.

Крім того, заморожено гроші, перераховані в Литву підсанкційними особами. "Загальна сума вхідних заморожених коштів, на відправників яких поширюються обмежувальні заходи Європейського Союзу (ЄС), становить понад EUR1,33 млн, більш ніж $1,583 млн і більш ніж 215 тис. російських рублів", - ідеться в повідомленні.

Теги: #литва #санкції

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