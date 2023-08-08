Влада Литви: EUR103 млн заморожені на рахунках у Литві через санкції проти РФ і Білорусі

Кошти на рахунках обсягом понад EUR103 млн заморожені в Литві через санкції щодо Росії та Білорусії, повідомила Служба розслідування фінансових злочинів Литви, яка контролює виконання санкцій у країні.

За даними відомства, оприлюдненими на його сайті, санкції застосовано до 16 юридичних і фізичних осіб: дев'яти компаній із Росії та шести юросіб і однієї фізичної особи з Білорусі.

Загальна сума коштів, заморожених на рахунках російських компаній, становить понад EUR69,51 млн і $810 тис. На рахунках білоруських компаній і фізичних осіб заморожено кошти на загальну суму EUR23,71 млн і $7,68 млн.

Крім того, заморожено гроші, перераховані в Литву підсанкційними особами. "Загальна сума вхідних заморожених коштів, на відправників яких поширюються обмежувальні заходи Європейського Союзу (ЄС), становить понад EUR1,33 млн, більш ніж $1,583 млн і більш ніж 215 тис. російських рублів", - ідеться в повідомленні.