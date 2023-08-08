Глава МЗС Туреччини: Ми продовжимо контакти з усіма сторонами для відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан запевнив, що турецька сторона продовжуватиме контактувати з усіма сторонами для відновлення функціонування Чорноморської зернової ініціативи.

Як повідомляє Anadolu, під час виступу в Анкарі на 14-й конференції послів очільник МЗС заявив, що головним пріоритетом Туреччини буде збереження спокою в Чорноморському регіоні та блокування спроб поставити його під загрозу.

"Ми продовжимо наші контакти з усіма сторонами для відновлення Чорноморської зернової ініціативи, яка зачіпає кожне домогосподарство у світі", - сказав Фідан, він наголосив, що Туреччина - "єдиний учасник, який може це зробити".

Фідан також запевнив, що Туреччина, як і раніше, сповнена рішучості покласти край бойовим діям в Україні та встановити мир.

"Ми будемо наполегливо і настійно продовжувати домагатися припинення війни в Україні та встановлення миру", - сказав він.

Глава МЗС заявив, що бачення країни полягає в тому, щоб увійти до числа учасників світового системного будівництва.

"Ми працюватимемо з іншими країнами, щоб створити ефективну та інклюзивну міжнародну систему, яка охоплює гуманність, усуває глобальну несправедливість, усуває економічну нерівність і гарантує мир, безпеку, стабільність і процвітання", - сказав Фідан.

Крім того, він додав, що триватиме робота над зміцненням позиції Туреччини як "повністю незалежного, активного і впливового гравця, який визначає міжнародний порядок денний".