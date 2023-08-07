Українські війська щотижня продовжують знищувати і наступальний, і оборонний потенціал ворога

Українські війська, крім того, що не дають змоги ворогові просунутися вглиб території країни, також знищують і наступальний, і оборонний потенціал ворога, заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Крім того, що наші сили зупиняють ворога, наші сили знищують їхній і наступальний, і оборонний потенціал, і це не лише загиблі та поранені. Це, наприклад, якщо підсумувати за минулий тиждень і південь, і схід - понад 340 одиниць військової техніки, серед яких танки, ракетно-зенітні установки, станції радіоелектронної боротьби, міномети, гаубиці. Знищено близько 70 пунктів компактного перебування їхніх військовослужбовців, знищено понад 10 пунктів управління", - розповіла вона в ефірі телемарафону в понеділок.

"Фактично, все, що мало сюди йти, - сюди не піде. Те, чим вони мали захищатися, ми в них фактично частину цього знищили, і так щотижня. І дуже важливо говорити про це, тому що це величезна робота Збройних сил", - наголосила заступниця міністра.