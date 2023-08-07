Понад десять осіб постраждали під час вибуху в порту неподалік Стамбула

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Щонайменше 12 осіб постраждали під час вибуху в турецькому порту Деріндже, який розташований неподалік від Стамбула, повідомляє Associated Press (АР).

За словами представників місцевої влади, на яких посилається агентство, стан трьох постраждалих оцінюють як серйозний, їх госпіталізовано.

За даними газети "Дейлі сабах", вибух прогримів у районі складських приміщень, де в порту зберігається зерно.

На місці події працюють пожежники, рятувальники, медики швидкої допомоги. Розпочато розслідування.

Користувачі соцмереж оприлюднюють відеокадри, на яких видно густі хмари диму, що піднімаються в районі вибуху.

За первинними даними АР, причиною трагічної події став нещасний випадок, ознак того, що на об'єкті стався теракт, немає.