Четверо людей постраждали під час вибуху в порту неподалік Стамбула

Щонайменше четверо людей дістали поранення під час вибуху в турецькому порту Деріндже, що розташований неподалік Стамбула, повідомляють близькосхідні ЗМІ.

За даними газети "Дейлі сабах", вибух прогримів біля складських приміщень, де в порту зберігається зерно.

На місце події прибули бригади пожежників і лікарів швидкої допомоги. Слідчі розпочали розслідування.

Користувачі соцмереж публікують відеокадри, на яких видно густі хмари диму, що піднімаються в районі вибуху.