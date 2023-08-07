Події

16:40 07.08.2023

Четверо людей постраждали під час вибуху в порту неподалік Стамбула

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Щонайменше четверо людей дістали поранення під час вибуху в турецькому порту Деріндже, що розташований неподалік Стамбула, повідомляють близькосхідні ЗМІ.

За даними газети "Дейлі сабах", вибух прогримів біля складських приміщень, де в порту зберігається зерно.

На місце події прибули бригади пожежників і лікарів швидкої допомоги. Слідчі розпочали розслідування.

Користувачі соцмереж публікують відеокадри, на яких видно густі хмари диму, що піднімаються в районі вибуху.

Теги: #порт #вибух #туреччина

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