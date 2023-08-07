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17:08 07.08.2023

У Берліні вважають успішними консультації щодо України, які відбулися в Джидді

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У Берліні вважають успішними консультації щодо України, які відбулися в Джидді

Влада ФРН вважає, що дводенні консультації щодо мирного врегулювання в Україні, які відбулися в Джидді, були успішними, повідомили західні ЗМІ.

"Конференція, що відбулася в Саудівській Аравії для обговорення мирного плану щодо України, була успішною, тому що показала бажання міжнародного співтовариства працювати над завершенням конфлікту, заявив у понеділок представник уряду Німеччини", - передають ЗМІ.

"Німеччина продовжить брати активну участь у цьому процесі", - зазначив представник влади.

У Саудівській Аравії в суботу та неділю відбулися консультації на тему мирного врегулювання в Україні. У них взяли участь представники близько 30 країн світу. Пізніше джерело в інститутах ЄС заявило, що за результатами першого дня переговорів у Євросоюзі не виключають після зустрічі в Джидді можливості консультацій щодо України на рівні глав держав і урядів.

Наприкінці червня аналогічна зустріч відбулася в столиці Данії Копенгагені. У ній, зокрема, взяли участь Бразилія, Індія, Туреччина і ПАР, а також США, Україна і низка західних країн.

Теги: #саміт #німеччина #фрн #саударавія

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