Київська влада частково підтримала петицію про захист Галерного острова від забудови

Київська влада частково підтримала петицію про захист Галерного острова в столиці від забудови.

"З метою збереження об'єктів існуючої екосистеми та забезпечення функціонування зелених зон у Києві підтримую електронну петицію №12175 "Захистити Галерний острів від забудови та створити об'єкт природно-заповідного фонду пам'ятку природи "Ліс орхідей" в урочищі Покол" у частині визначення Київською міською державною адміністрацією спільно з Київським еколого-культурним центром осередків особливо цінних видів флори та фауни в межах запропонованої території та доповнення наукового обґрунтування щодо створення комплексної пам'ятки природи місцевого значення", - зазначається у відповіді на петицію київського міського голови Віталія Кличка.

Водночас наголошується, що подальше планування громадських просторів здійснюватиметься з урахуванням консультацій із громадськістю та відповідних судових рішень.

Як повідомлялося, 7 липня дві петиції на сайті Київської міської ради з закликом захистити Галерний острів і Русанівську косу в Києві від забудови набрали необхідні для розгляду голоси.

3 серпня Київська влада підтримала петицію про захист Русанівської коси у столиці та недопущення будівництва на її території.