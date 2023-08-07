Бійці ГУР Міноборони знищили один із підрозділів російських "ракетних військ спецпризначення"

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України проводять успішні операції на лівобережжі Херсонської області.

"Бійці підрозділу спеціального призначення ГУР МОУ, батальйону "Шаман", просуваються вглиб окупованих територій і продовжують завдавати втрат ворогу. Завдяки їхнім діям знищено один із підрозділів рашистських "ракетних військ спеціального призначення", - повідомляє українська військова розвідка в понеділок.