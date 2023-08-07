Росія останніми тижнями не змогла створити ефективну тактичну повітряну міць на півдні - британська розвідка

Російські ВПС продовжують послідовно задіювати значні ресурси для підтримки наземних операцій в Україні, але без вирішального оперативного ефекту, повідомляють у британській розвідці.

"Протягом літа російські бойові літаки здійснювали, як правило, понад 100 вильотів на день, однак через загрозу з боку української ППО вони практично завжди обмежувалися діями над територією, контрольованою Росією", - ідеться у зведенні, опублікованому у твіттері міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в понеділок уранці.

Як зазначають аналітики, Росія намагається вирішити цю проблему, дедалі частіше застосовуючи бомби вільного падіння з насадками, які збільшують дальність польоту. "Літаки можуть скидати їх за багато кілометрів від цілі, але поки що вони не демонструють стабільної точності".

"На початку контрнаступу на півдні України з червня 2023 року російські бойові вертольоти показали свою ефективність. Однак в останні тижні Росія, схоже, не змогла створити ефективну тактичну повітряну міць на півдні", - резюмують фахівці британської розвідки.