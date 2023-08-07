Події

05:12 07.08.2023

Польща проведе великий військовий парад після трирічної перерви

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Польща проведе великий військовий парад після трирічної перерви

 Після трирічної перерви Польща відновила парад з нагоди Дня Війська Польського, його проведуть 15 серпня у Варшаві за участю солдатів різних формувань та представників країн-союзниць, повідомило «Польське радіо» в неділю.
«Разом із польськими воїнами маршируватимуть військові зі США, Великобританії, Хорватії та Румунії», - йдеться у повідомленні.
Наголошується, що це буде найбільший та найсучасніший показ польських Збройних сил з 1989 року. У Варшаві можна буде побачити, зокрема, техніку польського, американського та корейського виробництва.
 

Теги: #польша #армія #військовий_парад

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