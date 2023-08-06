Зеленський: Кожен успіх ППО - впевненість світу, що Росія не здатна зламати спільну безпеку

Президент України Володимир Зеленський назвав День Повітряних сил, який відзначають у неділю, "днем справжніх українських героїв, які, незважаючи ні на що, рятують життя людей, захищають від російського терору наші міста і села".

"Дуже важливо - воїни наших Повітряних сил дають не тільки нам, а й усьому вільному світу чітку впевненість, що російський терор можна перемогти", - сказав він у відеозверненні в неділю.

За словами Зеленського, він сьогодні "заслухав доповідь щодо використання нашими воїнами передових систем ППО - "Patriot" і "Iris-T", які ми отримали від партнерів. Дякую кожній країні, кожному лідеру, які допомогли з ними!"

"Потужні системи, дуже ефективні... Вони вже дали вагомий результат. І не лише в Україні. Бо кожне знищення російських ракет у нашому небі, а особливо таких, як аеробалістичні "Кинджали" - ними російські терористи довго хвалилися... Кожен успіх наших воїнів - це впевненість світу, що держава-терорист не здатна зломити спільну безпеку", - сказав президент.

За його словами, "лише за один цей тиждень російські терористи застосували проти нас уже 65 різних ракет, 178 ударних дронів, із них 87 "шахедів". Істотну частину вдалося збити".

Зеленський наголосив на важливості відповідальної позиції кожного з партнерів щодо поставок систем ППО та ракет до них. "Повний захист від терору потрібен тут, щоб потім не довелося думати, як захистити від нього ще й інші народи. Україна може виграти цю битву, і наш повітряний щит із часом гарантуватиме безпеку всієї Європи", - сказав він.

"Однаково прагнемо скоріше відчути бойове застосування F-16 в українському небі. Все для цього ми робимо", - зазначив Зеленський.