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20:23 06.08.2023

Єрмак обговорив із Салліваном посилення української ППО та інтеграцію в НАТО

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Єрмак обговорив із Салліваном посилення української ППО та інтеграцію в НАТО

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив під час зустрічі з радником із національної безпеки президента США Джейком Салліваном першочергові оборонні потреби України, зокрема, посилення української протиповітряної оборони для захисту портової інфраструктури півдня України.

Як повідомляється на сайті президента України в неділю, розмова відбулася в рамках зустрічі з реалізації Української Формули миру, що відбулася 5-6 серпня в Джидді (Королівство Саудівська Аравія) на рівні радників із національної безпеки та зовнішньої політики.

Співрозмовники узгодили спільні дії в контексті реалізації Формули миру та підготовки до Глобального саміту миру. Відбувся обмін думками щодо підсумків Вільнюського саміту НАТО та подальших кроків на шляху до інтеграції України в Альянс.

Єрмак позитивно оцінив початок переговорів зі США щодо укладення двосторонньої угоди про гарантії безпеки для України.

Загалом Єрмак провів зустрічі з керівниками понад 30 делегацій.

 

 

Теги: #сша #нато #ппо

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