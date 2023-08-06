Єрмак обговорив із Салліваном посилення української ППО та інтеграцію в НАТО

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак обговорив під час зустрічі з радником із національної безпеки президента США Джейком Салліваном першочергові оборонні потреби України, зокрема, посилення української протиповітряної оборони для захисту портової інфраструктури півдня України.

Як повідомляється на сайті президента України в неділю, розмова відбулася в рамках зустрічі з реалізації Української Формули миру, що відбулася 5-6 серпня в Джидді (Королівство Саудівська Аравія) на рівні радників із національної безпеки та зовнішньої політики.

Співрозмовники узгодили спільні дії в контексті реалізації Формули миру та підготовки до Глобального саміту миру. Відбувся обмін думками щодо підсумків Вільнюського саміту НАТО та подальших кроків на шляху до інтеграції України в Альянс.

Єрмак позитивно оцінив початок переговорів зі США щодо укладення двосторонньої угоди про гарантії безпеки для України.

Загалом Єрмак провів зустрічі з керівниками понад 30 делегацій.