ЗС України підтвердили удари по Генічеському та Чонгарському автомобільних мостах

Сили оборони завдали ударів по Генічеському і Чонгарському автомобільних мостах, повідомляє Центр стратегічних комунікацій ЗСУ в неділю ввечері.

"Близько 15:00 Сили оборони України вразили два ключові шляхи сполучення окупантів - Чонгарський і Генічеський автомобільні мости", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Раніше ЗМІ повідомляли про пошкодження Генічеського та Чонгарського автомобільних мостів.