Події

19:31 06.08.2023

ЗС України підтвердили удари по Генічеському та Чонгарському автомобільних мостах

1 хв читати
ЗС України підтвердили удари по Генічеському та Чонгарському автомобільних мостах

Сили оборони завдали ударів по Генічеському і Чонгарському автомобільних мостах, повідомляє Центр стратегічних комунікацій ЗСУ в неділю ввечері.

"Близько 15:00 Сили оборони України вразили два ключові шляхи сполучення окупантів - Чонгарський і Генічеський автомобільні мости", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Раніше ЗМІ повідомляли про пошкодження Генічеського та Чонгарського автомобільних мостів.

 

 

 

Теги: #зсу #міст #генічеськ #удари

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:57 06.08.2023
Сили оборони наступають на півдні і стримують окупантів на сході України, за добу відбулося близько 30 бойових зіткнень - Генштаб

Сили оборони наступають на півдні і стримують окупантів на сході України, за добу відбулося близько 30 бойових зіткнень - Генштаб

11:35 05.08.2023
Вісім українських льотчиків готові навчатися на F-16 - ЗМІ

Вісім українських льотчиків готові навчатися на F-16 - ЗМІ

09:44 05.08.2023
У Силах оборони сформовано п'ять інженерно-саперних батальйонів

У Силах оборони сформовано п'ять інженерно-саперних батальйонів

15:11 04.08.2023
Ворог затято намагається зупинити наступ українських військ - Маляр

Ворог затято намагається зупинити наступ українських військ - Маляр

08:50 04.08.2023
Одна жінка загинула і дві постраждали в результаті падіння з мосту в Рахівському районі Закарпаття

Одна жінка загинула і дві постраждали в результаті падіння з мосту в Рахівському районі Закарпаття

04:57 04.08.2023
Командування ЗСУ задіяло нові резерви для просування на півдні України

Командування ЗСУ задіяло нові резерви для просування на півдні України

03:57 04.08.2023
ЗСУ чекають тяжкі бої через посилену оборону російських військ - Пентагон

ЗСУ чекають тяжкі бої через посилену оборону російських військ - Пентагон

19:00 03.08.2023
Російські війська протягом доби атакували Україну 15 "шахедами", здійснили один ракетний і 47 авіаційних ударів

Російські війська протягом доби атакували Україну 15 "шахедами", здійснили один ракетний і 47 авіаційних ударів

10:19 03.08.2023
ЗСУ просунулися біля Бахмута у середу - ISW

ЗСУ просунулися біля Бахмута у середу - ISW

09:52 02.08.2023
Міноборони прийняло на озброєння ювілейну 10-ту модель FPV-дрона - Резніков

Міноборони прийняло на озброєння ювілейну 10-ту модель FPV-дрона - Резніков

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Житель Старокостянтинівської громади загинув під час ліквідації наслідків ворожої атаки

Сили оборони наступають на півдні і стримують окупантів на сході України, за добу відбулося близько 30 бойових зіткнень - Генштаб

Пропозиція про заборону виїзду чоловікам за кордон після війни не є позицією МВС - заява

Зеленський у День ЗС ЗСУ: наші воїни довели, що якщо у захисників життя є козацька вдача, то у терористів немає жодного шансу

Усі учасники зустрічі в Джидді засвідчили прихильність принципам Статуту ООН, поваги до суверенітету, територіальної цілісності держав - Єрмак

ОСТАННЄ

Сили оборони завдали за добу ударів по 12 місцях скупчення окупантів

Окупанти завдали 30 ракетних і 48 авіаударів по Україні за добу

Житель Старокостянтинівської громади загинув під час ліквідації наслідків ворожої атаки

Польський оператор PERN підтвердив, що пошкоджено одну з ниток західної ділянки нафтопроводу "Дружба"

ЗС України знищили понад 20 одиниць бойової техніки окупантів на таврійському напрямку

На кордоні з РФ відновлено роботу пункту пропуску Колотилівка-Покровка, через який жителі окупованих територій можуть повернутися в Україну

Пропозиція про заборону виїзду чоловікам за кордон після війни не є позицією МВС - заява

У День Повітряних сил Зеленський оглянув зразки військової авіації, що перебувають на озброєнні

Зеленський у День ЗС ЗСУ: наші воїни довели, що якщо у захисників життя є козацька вдача, то у терористів немає жодного шансу

За тиждень українські військові знищили 4000 окупантів, 616 одиниць військової техніки - Міноборони

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА