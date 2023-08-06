Події

14:29 06.08.2023

За тиждень українські військові знищили 4000 окупантів, 616 одиниць військової техніки - Міноборони

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За тиждень українські військові знищили 4000 окупантів, 616 одиниць військової техніки - Міноборони

Із 31 липня до 6 серпня українські захисники знищили близько 4 000 осіб особового складу російського агресора, а також 616 одиниць різного озброєння та військової техніки ворога, повідомляє заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ: 32 танки, 84 бойові броньовані машини, 170 артилерійських систем, 7 РСЗВ, 7 установок ППО, 166 одиниць автотехніки, 23 одиниці спецтехніки", - написав Павлюк у телеграм-каналі в неділю.

Він також повідомив, що за тиждень Сили оборони збили 12 ракет і 115 БПЛА російських окупантів.

 

Теги: #втрати #ворог

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