Події

11:17 06.08.2023

Окупанти обстріляли патруль поліції біля Костянтинівки, поранено військового - МВС

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Російські окупанти обстріляли патруль поліції біля Костянтинівки (Донецька обл.), поранено одного з українських військових, йому надали домедичну допомогу, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

"Оговтавшись від прильоту, одразу кинулися надавати військовому домедичну допомогу для зупинення кровотечі", - розповів перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, постраждалого оперативно доправили в міську лікарню Костянтинівки і дорогою контролювали його стан, не даючи втрачати свідомість.

"Наразі його життю та здоров'ю нічого не загрожує. У лікарні чоловік подякував патрульним за врятоване життя та оперативну допомогу", - підсумував заступник начальника поліції.

Теги: #обстріл #костянтинівка

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