РФ завдала удару керованою авіабомбою по центру переливання крові в Харківській області, є жертви та поранені

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що РФ у суботу ввечері завдала удару керованою авіабомбою по центру переливання крові в Харківській області, внаслідок чого є жертви та поранені.

"Керована авіаційна бомба Росії проти центру переливання крові в Україні. Цей вечір, Куп'янська громада в Харківській області. Є загиблі та поранені. Мої співчуття!", - написав він у телеграм-каналі.

За словами президента, рятувальники наразі ліквідують пожежу.