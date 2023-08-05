Очищення державних інституцій буде продовжено

Президент України Володимир Зеленський анонсував продовження наступного тижня "очищення державних інституцій".

"Наступного тижня буде продовження нашої роботи з очищення державних інституцій від тих, хто намагався перетягнути з минулого всі ті старі свої звички, старі схеми, які дуже довго, десятиліттями, послаблювали Україну", - сказав він у відеозверненні в суботу.

"Старих форматів у нашій державі більше не буде – тих форматів, коли одні захищали державу й людей, а інші намагалися поставити і державу, і людей на службу своїй вигоді. Хоч би ким людина була – чи то «воєнкомом», чи то депутатом, чи то посадовцем – кожен повинен працювати лише заради держави. Так і буде", - заявив він.