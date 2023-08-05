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21:11 05.08.2023

Учасників зустрічі в Джидді об'єднує пріоритет міжнародного права

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Учасників зустрічі в Джидді об'єднує пріоритет міжнародного права

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що всіх учасників зустрічі радників лідерів держав з Формули миру в Джидді (Саудівська Аравія) об'єднує пріоритет міжнародного права.

"Загалом там представлено 42 країни. Різні континенти, різні політичні підходи до глобальних справ. Але всіх об'єднує пріоритет міжнародного права", - сказав він у відеозверненні в суботу.

За його словами, "саме для цього Україна запропонувала Формулу миру, тому що міжнародний порядок, заснований на правилах і порушений російською агресією, має бути відновлений".

"Дуже важливо, щоб там на полях зустрічі в Джидді відбувалися і двосторонні переговори з партнерами. Дякую нашій делегації за цю роботу. Консолідація світу - це одне з найголовніших завдань", - сказав він.

 

 

Теги: #зустріч #формула_миру

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