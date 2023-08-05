Події

20:31 05.08.2023

Київський міський ТЦК всебічно сприятиме слідству у справі воєнкома, який брав участь у схемі переправлення чоловіків за кордон

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У Київському міському та районних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки систематично проводять заходи щодо недопущення корупційних правопорушень і злочинних дій, повідомила преслужба ТЦК, коментуючи затримання начальника Голосіївського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який у співпраці з начальником одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ брав участь у переправленні за кордон громадян призовного віку.

"Керівництво та особовий склад Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, як і все суспільство, обурюється і засуджує вчинок військовослужбовця та всебічно сприятиме проведенню слідства", - йдеться в повідомленні у фейсбуці.

У ТЦК закликали громадян повідомляти про негативні випадки за номерами гарячої лінії Київського міського ТЦК і СП: 38044 290 44 37, 38044 290 42 01.

Як повідомлялося, начальника київського районного ТЦК затримали співробітники ДБР. За даними слідства, він разом із начальником одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ організували незаконне переправлення через державний кордон трьох громадян і отримали $30 тис. За розробленою організаторами схемою, чоловікам оформляли пакет фіктивних документів про нібито непридатність до військової служби. Вартість послуги становила $10 тис.

 

 

 

Теги: #київ #розслідування #тцк

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