Прокуратура повернула державі майно санаторію на курорті Куяльник вартістю 1 млрд грн

Одеська обласна прокуратура забезпечила реальне виконання судового рішення про повернення в державну власність майна об'єднання санаторно-курортних закладів на курорті "Куяльник" вартістю приблизно 1 млрд грн, повідомляє в суботу Офіс генпрокурора.

У суді прокурор довів, що підприємство протиправно оформило право власності на приміщення санаторію площею понад 100 000 кв. м, ідеться в повідомленні в телеграмі.

Наразі судове рішення виконано, а право власності на зазначений об'єкт зареєстровано за державою в особі Фонду державного майна України.