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17:26 27.12.2022

Кабмін запропонував оголосити територію навколо Моршина курортом державного значення

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Кабмін запропонував оголосити територію навколо Моршина курортом державного значення

Кабінет Міністрів України схвалив подання до Верховної Ради законопроєкту, який оголошує курортом державного значення території міста Моршина (Львівська обл.), а також Моршинського родовища мінеральних лікувальних розсолів та Нинівського родовища мінеральних лікувальних розсолів.

Відповідну постанову уряд ухвалив на засіданні у вівторок, повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

"Законопроєктом передбачається оголосити курортом державного значення - курортом Моршин: природні території міста Моршина з природними територіями Моршинського родовища мінеральних лікувальних розсолів та природними територіями Нинівського родовища мінеральних лікувальних вод (розсолів) Львівської області. Також пропонується затвердити межі округу і зон гірничо-санітарної охорони курорту Моршин", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

 

Теги: #курорт #моршин

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