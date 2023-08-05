Події

18:51 05.08.2023

У Києві запрацював сервіс пошуку перетримки для тварин "єКуточок"

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У Києві запрацював сервіс пошуку перетримки для тварин "єКуточок"

У Києві в тестовому режимі почав працювати сервіс пошуку перетримки для тварин. Крім того, на сервісі доступний пошук низки інших послуг для тварин, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Користувачі можуть створити акаунт двох типів: для тих, хто шукає тимчасовий притулок для тварини, і для тих, хто може його надати. Сервісом можуть користуватися також ветеринарні клініки, притулки, громадські організації. Можна знайти або запропонувати послуги з вигулу собак, догляду та годування тварин тощо. Або ж замовити професійну фотозйомку, дресирування, ветеринарний супровід та інше для своїх підопічних", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Платформа працює в тестовому режимі, проте зареєструватися на ній можна вже зараз.

 

Теги: #кмда #київ #тварини

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