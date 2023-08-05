У РФ повідомляють про пошкодження танкера на підході до Керченської протоки через атаку морського дрона

Танкер "Сіг" дістав пробоїну ввечері в п'ятницю на південному підході до Керченської протоки, імовірно, внаслідок атаки морського дрона, повідомляють росЗМІ в суботу з посиланням на Росморрічфлот.

О 23:20 отримано пробоїну в районі машинного відділення біля ватерлінії з правого борту, екіпаж судна з 11 осіб не постраждав, танкер залишився на плаву, триває підготовка до відкачки кормових баластних танків та встановлення пластиру, стверджують у РФ.

Раніше джерела в СБУ повідомили агентству "Інтерфакс-Україна", що Служба безпеки України разом із Військово-морськими силами провела спецоперацію, унаслідок якої підірвано великий нафтовий танкер РФ "SIG", що транспортував паливо для російських військ. Спецоперація здійснювалася в територіальних водах України за допомогою надводного дрона, начиненого 450 кг тротилу.