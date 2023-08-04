Події

20:08 04.08.2023

Раді пропонують штрафувати до 34 тис. грн і позбавляти прав до півроку за гучну їзду

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Раді пропонують штрафувати до 34 тис. грн і позбавляти прав до півроку за гучну їзду

Група народних депутатів пропонує Верховній Раді запровадити штрафи і позбавляти водійських прав за їзду з порушенням допустимого рівня шуму.

Відповідний законопроєкт № 9564 зареєстровано в парламенті 4 серпня.

Нардепи пропонують доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП) новою нормою (ст.121-4), яка передбачає адміністративну відповідальність за керування або експлуатацію транспортних засобів із перевищенням встановленого законодавством допустимого рівня шуму.

За це правопорушення пропонується встановити штраф у фіксованому розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ), тобто 17 тис. грн, а в разі повторності - 2000 НМДГ (34 тис. грн) із можливим позбавленням права на керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців.

Як наголошується в пояснювальній записці, компетенцією розгляду справ за ст.121-4 КУпАП будуть наділені поліцейські та суди (у разі повторності).

Одночасно законопроєкт вносить кореспондуючі зміни до законів "Про дорожній рух" і "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення".

Заборону на керування або експлуатацію транспортних засобів із порушенням встановленого рівня шуму пропонується встановити винятково в межах населених пунктів, що виключає відповідальність під час проведення автомобільних спортивних змагань та інших заходів за межами населених пунктів.

Співавторами законодавчої ініціативи виступили, зокрема, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, керівник комітету ВР з питань молоді та спорту Андрій Кожем'якін ("Батьківщина"), заступник голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук ("Слуга народу"), член комітету з питань правоохоронної діяльності Юрій Арешонков (група "Довіра").

Теги: #транспорт #штрафи #законопроєкт

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