Події

18:10 04.08.2023

Окупанти обстріляли с. Станіслав Херсонської області, поранено місцевого жителя, пошкоджено чотири будинки

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Окупанти обстріляли с. Станіслав Херсонської області, поранено місцевого жителя, пошкоджено чотири будинки

Житель с. Станіслав Херсонського району дістав поранення внаслідок обстрілу з боку російських окупантів у п'ятницю, повідомляється у телеграм-каналі Херсонської обласної військової адміністрації.

"Армія РФ накрила вогнем Станіслав. Ворог стріляв по житлових будинках - пошкоджено щонайменше чотири оселі. Поранення дістав 40-річний чоловік. На місці обстрілу працюють екстрені служби", - ідеться в повідомленні.

 

Теги: #обстріл #херсонська_область

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