За матеріалами СБУ заарештовано активи російських олігархів на майже 190 млрд грн

За матеріалами Служби безпеки України заарештовано активи російських олігархів на майже 190 млрд грн, санкції запроваджено щодо понад 4 тис. компаній РФ, докази фінансування збройної агресії проти України долучатимуть для розгляду міжнародним трибуналом.

"Служба безпеки України системно збирає докази про причетність російських олігархів і бізнесменів до фінансування збройної агресії РФ проти України. Це один із необхідних кроків для розгляду їх у комплексі з воєнними злочинами РФ у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі", - ідеться в повідомленні української спецслужби в п'ятницю.

"Кожен спонсор російського тероризму має сидіти на лаві підсудних поруч із Путіним. Тому що вони - повноцінні співучасники злочинів. За їхні гроші Росія запускає ракети і дрони. СБУ зробить усе, щоб дослідити всі бізнес-ланцюжки, які ведуть до фінансування війни, і довести їх у міжнародному трибуналі. Зрештою російські активи мають працювати на користь України. Вже сьогодні СБУ активно "дерусифікує" бізнес, який працює на ворога, дотримуючись жорсткої лінії щодо його санкцій, арешту і конфіскації", - наведено в повідомленні слова глави СБУ Василя Малюка.

Згідно з повідомленням, протягом 2022-2023 років за матеріалами СБУ було заарештовано бізнес-активи російських олігархів на майже 190 млрд грн.

Зокрема, йдеться про корпоративні права та нерухоме майно десятків підприємств, кінцевими бенефіціарами яких є російські корпорації "Роснефть", "Росатом", "Газпром", "Ростех", "РусАл", "Группа ГМС", "Татнефть", банки тощо.

Крім того, як наголошується в повідомленні, за ініціативою СБУ було запроваджено економічні санкції щодо понад 4 тис. російських компаній, які безпосередньо фінансують військове вторгнення, допомагають державі-агресору обходити санкції, закуповувати матеріали, техніку військового призначення та компоненти озброєнь в інших країнах.

За словами Малюка, спецслужба сформувала список російського бізнесу, що фінансує війну, і комплексно перевіряє кожного фігуранта, усю інформацію буде долучено до кримінальних проваджень для розгляду в міжнародному трибуналі.

Зібрані матеріали стануть доказами у кримінальних провадженнях за ч. 5 ст. 27 і ч. 3 ст. 110 (пособництво в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України) і ч. 1, 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України.