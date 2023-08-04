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16:48 04.08.2023

Кабмін розпорядився перевірити готовність Пунктів незламності до зими

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Кабмін розпорядився перевірити готовність Пунктів незламності до зими

Кабінет Міністрів України доручив місцевій владі перевірити готовність Пунктів незламності до осінньо-зимового періоду, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Продовжуємо підготовку до осінньо-зимового періоду. Маємо бути готові до всіх можливих сценаріїв. Зокрема, за дорученням уряду вже мали розпочатися перевірки готовності Центрів незламності до цієї зими", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

Прем'єр наголосив, що місцева влада та інші відповідальні відомства мають потурбуватися про те, щоб Пункти незламності були підготовлені та забезпечені всім необхідним.

Теги: #пункти_незламності

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