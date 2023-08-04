Події

10:12 04.08.2023

Ударами по українських портах на Дунаї Росія намагається зупинити міжнародну торгівлю цим шляхом - британська розвідка

1 хв читати
Ударами по українських портах на Дунаї Росія намагається зупинити міжнародну торгівлю цим шляхом - британська розвідка

Останні удари по українських портах на Дунаї свідчать про те, що Росія намагається змусити міжнародні судноплавні компанії призупинити торгівлю через порти, вважають у британській розвідці.

"За останні два тижні Росія завдала декількох ударів по українських портах на річці Дунай із використанням іранських безпілотних літальних апаратів односторонньої дії (БПЛА). Найімовірніше, це спроба змусити міжнародне судноплавство припинити торгівлю через порти", - йдеться у зведенні, оприлюдненому у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в п'ятницю вранці.

Як повідомляється, БПЛА завдавали ударів по цілях на відстані до 200 м від румунського кордону, що свідчить про те, що Росія стала більш схильною до ризику для завдання ударів поблизу території НАТО. У розвідці також припускають, що "Росія використовує БПЛА для завдання ударів по цьому району, вважаючи, що використання такого виду озброєнь має менше шансів призвести до ескалації, ніж крилаті ракети: Росія, ймовірно, вважає їх досить точними, і вони мають набагато менші боєголовки, ніж крилаті ракети".

 

Теги: #зерно #британська_розвідка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:48 03.08.2023
Поля битв на півдні України заросли бур'янами і кущами, які ускладнюють просування військ - британська розвідка

Поля битв на півдні України заросли бур'янами і кущами, які ускладнюють просування військ - британська розвідка

07:11 03.08.2023
Боррель: РФ пропонує країнам дешеве зерно для створення нових залежностей

Боррель: РФ пропонує країнам дешеве зерно для створення нових залежностей

02:44 03.08.2023
Лубінець закликав світову спільноту відреагувати на обстріли РФ портів та зерносховищ

Лубінець закликав світову спільноту відреагувати на обстріли РФ портів та зерносховищ

16:36 02.08.2023
Нічною атакою на Ізмаїл знищено 40 тис. тонн зерна, на нього чекали в Африці, Китаї, Ізраїлі - Кубраков

Нічною атакою на Ізмаїл знищено 40 тис. тонн зерна, на нього чекали в Африці, Китаї, Ізраїлі - Кубраков

10:02 02.08.2023
РФ сформувала нову загальновійськову армію - британська розвідка

РФ сформувала нову загальновійськову армію - британська розвідка

19:00 01.08.2023
Експортувати українські агротовари через Балтійське море непросто, але можливо - влада Латвії

Експортувати українські агротовари через Балтійське море непросто, але можливо - влада Латвії

10:07 01.08.2023
Запеклі бої в Україні точаться на південь від Оріхова та Великої Новосілки - британська розвідка

Запеклі бої в Україні точаться на південь від Оріхова та Великої Новосілки - британська розвідка

17:08 31.07.2023
Україна та Хорватія домовилися про використання хорватських портів для експорту українського зерна

Україна та Хорватія домовилися про використання хорватських портів для експорту українського зерна

15:00 31.07.2023
Бізнес-форум "Зерно. Свині. М’ясо - 2023"

Бізнес-форум "Зерно. Свині. М’ясо - 2023"

20:05 30.07.2023
Папа Римський Франциск закликав РФ до відновлення зернової угоди

Папа Римський Франциск закликав РФ до відновлення зернової угоди

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

СБУ провела спецоперацію в бухті Новоросійська - пошкоджено великий десантний корабель "Оленегорский горняк" - джерело у спецслужбі

У Чорному морі росіяни розгортають велике корабельне угруповання, можливі провокації - Гуменюк

Сили оборони за добу ліквідували 640 окупантів

Росія випустила по Україні щонайменше 1961 "шахед"

Перевірка воєнкомів виявила багато огидних зловживань

ОСТАННЄ

Застосовувана ЗСУ тактика продавлювання спрямована на максимальне збереження своїх сил і промацування проломів в обороні росіян - ISW

СБУ задержала на Полтавщине соратника Кивы, который наводил российские "Грады" на боевые позиции ВСУ под Донецком

СБУ затримала на Полтавщині соратника Киви, який наводив російські "Гради" на бойові позиції ЗСУ біля Донецька

СБУ провела спецоперацію в бухті Новоросійська - пошкоджено великий десантний корабель "Оленегорский горняк" - джерело у спецслужбі

Російські окупанти за добу сім разів обстріляли Чернігівську та Сумську області - ОК "Північ"

Окупанти обстріляли п'ять районів Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано - голова ОВА

У Чорному морі росіяни розгортають велике корабельне угруповання, можливі провокації - Гуменюк

Російські окупанти зазнають суттєвих втрат на сході України і не мають жодного успіху

Одна жінка загинула і дві постраждали в результаті падіння з мосту в Рахівському районі Закарпаття

Дев'ятеро людей дістали поранення внаслідок обстрілів Херсонщини за минулу добу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА