Ударами по українських портах на Дунаї Росія намагається зупинити міжнародну торгівлю цим шляхом - британська розвідка

Останні удари по українських портах на Дунаї свідчать про те, що Росія намагається змусити міжнародні судноплавні компанії призупинити торгівлю через порти, вважають у британській розвідці.

"За останні два тижні Росія завдала декількох ударів по українських портах на річці Дунай із використанням іранських безпілотних літальних апаратів односторонньої дії (БПЛА). Найімовірніше, це спроба змусити міжнародне судноплавство припинити торгівлю через порти", - йдеться у зведенні, оприлюдненому у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в п'ятницю вранці.

Як повідомляється, БПЛА завдавали ударів по цілях на відстані до 200 м від румунського кордону, що свідчить про те, що Росія стала більш схильною до ризику для завдання ударів поблизу території НАТО. У розвідці також припускають, що "Росія використовує БПЛА для завдання ударів по цьому району, вважаючи, що використання такого виду озброєнь має менше шансів призвести до ескалації, ніж крилаті ракети: Росія, ймовірно, вважає їх досить точними, і вони мають набагато менші боєголовки, ніж крилаті ракети".