Події

07:56 04.08.2023

Унаслідок нічних обстрілів Нікопольського району постраждало двоє людей, пошкоджено близько двадцяти будинків

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Унаслідок нічних обстрілів Нікопольського району постраждало двоє людей, пошкоджено близько двадцяти будинків

Окупанти з вечора четверга п'ять разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, травм зазнало двоє людей, є пошкодження в приватному секторі, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак у п'ятницю вранці.

"З вечора і вночі агресор п'ять разів обстріляв Нікопольщину. Гатив із важкої артилерії та РСЗВ. Влучив по районному центру, Червоногригорівській та Мирівській громадах", - зазначено в повідомленні.

За даними ОВА, внаслідок обстрілів постраждали двоє жителів Нікополя.

"Серед них 85-річна жінка та 35-річний чоловік. Їм надано необхідну допомогу. Лікуватимуться вдома", - інформував Лисак.

Крім того, у місті пошкоджено понад два десятки приватних будинків, легковий автомобіль і дві вантажівки. Пошкоджено кілька сонячних панелей, теплиці, три газопроводи та дві лінії електропередач. Побито десять господарських будівель, ще дві - знищено.

Наслідки ворожих атак уточнюються.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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