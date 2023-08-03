Україна розпочала переговори зі США щодо угоди про гарантії безпеки



Україна розпочала переговори зі США щодо двосторонньої угоди про надання гарантій безпеки, як це передбачено Спільною декларацією про підтримку України, яка є основою для розроблення відповідних двосторонніх угод, повідомила прес-служба глави держави у четвер увечері.

"Символічно, що саме Сполучені Штати Америки – наш найбільший стратегічний партнер – стали першою країною, з якою Україна розпочала цей процес. Таким чином, ми створюємо успішну модель і для інших партнерів", - наголосив глава Офісу президента Єрмак.

Він також зазначив, що "ці гарантії безпеки посилять прогрес України на шляху до майбутнього членства в євроатлантичній спільноті, включно з ЄС та НАТО, що є кінцевою метою та найнадійнішою гарантією безпеки".

Уточнюється, що Єрмак очолив українську делегацію на переговорах із США.

