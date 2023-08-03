ВРП звільнила двох суддів Апеляційного суду Києва, які приймали рішення проти учасників Революції гідності

Вища рада правосуддя (ВРП) звільнила суддів Апеляційного суду Києва Ольгу Єфімову та Світлану Коваль через невідповідність обійманій посаді, оскільки ці судді не виконали покладених на них професійних обов'язків під час розгляду справ про події Революції гідності.

"3 серпня 2023 року Вища рада правосуддя прийняла рішення про звільнення Ольги Єфімової та Світлани Коваль з посад суддів Апеляційного суду міста Києва на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України (вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді)", - йдеться в повідомленні ВРП, розміщеному на сайті в четвер.

За інформацією ВРП, рішення про звільнення цих суддів ухвалено за результатами розгляду листа Верховної Ради, яким до ВРП надіслано подання Вищої ради юстиції від 6 червня 2016 року про звільнення цих суддів із посад за порушення присяги.

"Ці судді невиконанням покладених на них професійних обов'язків під час розгляду справ щодо подій Революції гідності з 21 листопада 2013 року до 22 лютого 2014 року завдали суттєвої шкоди демократичному конституційному ладу, правам і свободам громадян, інтересам суспільства і держави", - пояснили агентству "Інтерфакс-Україна" у ВРП.