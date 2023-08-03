Першу сіль у Закарпатській області видобули з Тереблянського соляного родовища

У Закарпатській області видобули першу сіль у межах розробки Тереблянського соляного родовища на Тячівщині, повідомив голова Закарпатської ОДА Віктор Микита.

"Під час координаційної наради щодо економічної, соціальної та безпекової ситуації в Закарпатській області під керівництвом президента Володимира Зеленського передав Главі держави першу сіль, видобуту в межах розробки Тереблянського соляного родовища, що на Тячівщині", - написав він у телеграмі.

Микита наголосив, ця подія має колосальне значення для продовольчої безпеки країни та економічного розвитку регіону.

За його інформацією, родовище на Закарпатті зможе на 100% забезпечити Україну технічною та кухонною сіллю, яку в найближчій перспективі буде поставлено для утримання доріг у зимовий період і для закриття потреб населення.

Як повідомлялося, технічну сіль із Тереблянського соляного родовища мали почати видобувати ще в лютому 2023 року.

Проєкт із видобутку солі на Закарпатті має державне значення, у межах інвестиційної угоди з ТОВ "Катіон Інвест" триває розробка родовища солі.

За попередніми підрахунками, в перспективі родовище зможе забезпечити 100% потреби України в технічній солі. На сьогодні потреба країни в такій солі становить до 450 тис. тонн на сезон.

У квітні 2022 року Державне підприємство "Артемсіль", розташоване в місті Соледарі неподалік Бахмута Донецької області, зупинилося через постійні ворожі обстріли.