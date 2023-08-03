Поля битв на півдні України заросли бур'янами і кущами, які ускладнюють просування військ - британська розвідка

Рослинність, що росте на полях боїв на півдні України, імовірно, є одним із чинників, що сприяють загалом повільному розвитку бойових дій у цьому районі, повідомляють у зведенні, опирлюдненому у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в четвер уранці.

"Переважно орні землі в зоні бойових дій наразі залишені під паром протягом 18 місяців, при цьому повернення бур'янів і чагарників прискорюється в умовах теплого та вологого літа. Додаткове укриття допомагає замаскувати оборонні позиції росіян і ускладнює розмінування оборонних мінних полів. Хоча підлісок також може служити прикриттям для невеликих потайних атак піхоти, в результаті обом сторонам стає важче просуватися вперед", - йдеться у зведенні.