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09:48 03.08.2023

Поля битв на півдні України заросли бур'янами і кущами, які ускладнюють просування військ - британська розвідка

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Поля битв на півдні України заросли бур'янами і кущами, які ускладнюють просування військ - британська розвідка

Рослинність, що росте на полях боїв на півдні України, імовірно, є одним із чинників, що сприяють загалом повільному розвитку бойових дій у цьому районі, повідомляють у зведенні, опирлюдненому у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в четвер уранці.

"Переважно орні землі в зоні бойових дій наразі залишені під паром протягом 18 місяців, при цьому повернення бур'янів і чагарників прискорюється в умовах теплого та вологого літа. Додаткове укриття допомагає замаскувати оборонні позиції росіян і ускладнює розмінування оборонних мінних полів. Хоча підлісок також може служити прикриттям для невеликих потайних атак піхоти, в результаті обом сторонам стає важче просуватися вперед", - йдеться у зведенні.

 

Теги: #поля #бої #рослини #британська_розвідка

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