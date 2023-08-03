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09:42 03.08.2023

Окупанти вдруге обстріляли собор у Херсоні, постраждали четверо рятувальників

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Окупанти вдруге обстріляли собор у Херсоні, постраждали четверо рятувальників

Четверо рятувальників Державної служби України з надзвичайних ситуацій дістали поранень унаслідок повторного обстрілу Свято-Катерининського собору в Херсоні у четвер уранці, повідомляють у телеграм-каналі відомства.

"Херсон. Під час гасіння пожежі, спричиненої обстрілом у Свято-Катерининському соборі, відбувся повторний обстріл. Постраждали четверо співробітників ДСНС. Всі вони госпіталізовані, їм надається необхідна допомога. Пошкоджена спецтехніка", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, російські окупанти вранці в четвер обстріляли церкву в центрі Херсона. Тоді було поранено трьох пасажирів тролейбуса, який їхав повз собор у момент російського удару, їх госпіталізували.

За його словами, 39-річній жінці та 53-річному чоловіку надається медична допомога, проводиться обстеження. Важкі поранення грудної клітки та закриту черепно-мозкову травму дістав 74-річний чоловік. "Лікарі борються за його життя", - зазначив Прокудін.

Теги: #херсон #рятувальники #обстріл

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