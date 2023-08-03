Ворог атакував Україну 15-ма ударними БПЛА з Брянської області, ППО ліквідувала всі

Російські окупанти в ніч на четвер атакували Україну 15-ма ударними БПЛА з Брянської області, ППО ліквідувала всі, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Уночі 3 серпня 2023 р. противник атакував із північного напрямку (Брянська обл.) ударними БПЛА "Shahed-136/131". Загалом зафіксовано пуски 15 "шахедів". Силами і засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони всі ворожі БПЛА знищено", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що за минулу і поточну добу українська авіація завдала до 15 ударів по об'єктах, районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

Також за добу 2 серпня протиповітряною обороною знищено сім розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня.