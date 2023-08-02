Унаслідок нічної атаки на Ізмаїл зруйновано близько 10 будинків, постраждалих немає - голова обладміністрації

Близько 10 житлових будинків, 15 квартир, будівлі готелів та офісу Українського Дунайського пароплавства було пошкоджено або зруйновано внаслідок російської нічної атаки по м. Ізмаїл Одеської області в ніч на середу, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Жоден військовий об'єкт, будь-який, пов'язаний із військами об'єкт, не було пошкоджено. Усі об'єкти цивільні: і портова інфраструктура, і складські приміщення, зернові термінали. Також постраждала адміністративна будівля Адміністрації портів України", - розповів Кіпер під час прямого включення з Ізмаїла в ефірі національного телемарафону в середу.

"Як повідомив мені мер, було зруйновано близько 10 будинків, близько 15 квартир пошкоджено, деякі будівлі готелів. Також пошкоджено один навчальний заклад. Це якщо так, на цю хвилину - те, що вже встигли оглянути, встигли засвідчити ці факти", - додав голова обладміністрації.

Водночас, за його словами, жоден житель міста внаслідок атаки не постраждав. "Спрацювали на відмінно щодо інформування людей про необхідність перейти в укриття, і, на щастя, жодна людина сьогодні в Ізмаїлі протягом трьох годин, доки тривала повітряна тривога, не постраждала... Усі люди були в безпеці", - сказав Кіпер.

За його словами, людям, у кого було пошкоджено або знищено майно, надають допомогу. Протягом дня деяким постраждалим вже оперативно замінили вікна.

Голова обладміністрації, який під час включення перебував біля пошкодженої обстрілом будівлі Дунайського пароплавства, також повідомив, що зараз тривають роботи і там. Саму будівлю офісу, за словами Кіпера, ще мають оглянути фахівці, щоб зробити висновки про можливість її подальшої експлуатації після ремонту.

Як повідомлялося, у ніч на середу російські окупанти атакували портову та промислову інфраструктуру Одеської області іранськими ударними безпілотниками типу Shahed, через що на об'єктах виникли пожежі, пошкоджено елеватор. Унаслідок обстрілу було пошкоджено також зернові ангари, резервуари одного з вантажних терміналів, виробничі, складські та адміністративні приміщення, триповерхову будівлю морського вокзалу.