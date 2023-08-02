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15:13 02.08.2023

Керівник департаменту війни: 99% усіх воєнних злочинів розслідують і розслідуватимуть в Україні

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Керівник департаменту війни: 99% усіх воєнних злочинів розслідують і розслідуватимуть в Україні

Роль міжнародних партнерів у розслідуванні та притягненні до відповідальності за воєнні злочини є допоміжною, Україна сама розслідує та притягатиме до відповідальності винних у 99% кейсів злочинів, наголошує керівник департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов.

"99% усіх воєнних злочинів розслідують і будуть розслідувати в Україні, і винні в цих злочинах також будуть покарані в Україні. Тільки по 1%, або навіть менше, допомагатимуть наші міжнародні партнери, бо їхня функція допоміжна", - сказав він в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Бєлоусов зазначив: "На початку війни були очікування, що хтось втрутиться, змахне умовною чарівною паличкою і відразу всі воєнні злочинці з Бучі опиняться в Гаазі. На жаль, так не буває. Усе це - тривалий процес, а обсяги такі, що ніхто, крім нас, цього не зробить".

За словами керівника департаменту війни, він просить міжнародних партнерів про навчання й технічну допомогу. "Дайте нам "вудочку" - ми зможемо зробити все самі", - додав він.

Як приклад керівник департаменту війни навів використання дронів для огляду місця подій. "Раніше це здавалося фантастикою. А зараз ми отримали цю техніку і проводимо слідчі дії набагато швидше, у десятки разів, і набагато якісніше", - сказав він.

Теги: #офіс_генпрокурора #бєлоусов_юрій

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